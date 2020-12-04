«العوامي»: فترة سنة كافية لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا

قال عز الدين العوامي، النائب السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن فترة سنة كافية لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا.

“العوامي” كتب على حسابه اليوم الجمعة قائلاً: “قناعتي أن فترة سنة أكثر من كافية لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية إذا تم توفير الدعم اللازم للمفوضية” في إشارة إلى مفوضية الانتخابات.

وسبق أن كتب “العوامي” قائلاً: “بدون انتخابات رئاسية لن تستقر ليبيا ولكن يجب أن نحرص علي أن يحصل الجميع علي الضمانات التي تبدد مخاوفه وتضمن أن الرئيس ممثل لكل ليبيا ويحتاج الي أصوات من جميع بقاع ليبيا” وفق قوله.