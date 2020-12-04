ليبيا

بوابة افريقيا الاخبارية / المغرب |

04 December, 2020

اجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مكالمة هاتفية، ، مع نظيره الروسي، السيد سيرغي لافروف، نوه خلاها الوزيران بتجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب وروسيا مؤخرا، لمدة أربع سنوات.

أعرب خلالها الوزير الروسي عن تقديره لجهود المغرب فيما يتعلق بالملف الليبي في ضوء اللقاءات الليبية التي انعقدت في طنجة وبوزنيقة. وأكد الوزيران بهذا الخصوص على ضرورة تعزيز التقائية الجهود الدولية وعلى ضرورة العمل من أجل تولي الليبيين زمام الجهود المبذولة.

كما تبادل السيدان بوريطة ولافروف الرؤى حول الاستحقاقات القادمة على جدول الأعمال الثنائي، ولا سيما الزيارة المرتقبة لبوريطة لموسكو، لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة بين المغرب وروسيا، المقررة في عام 2021 من اجل تعزيز الحوار السياسي بين البلدين.

وكذا زيارة السيد لافروف إلى المغرب للمشاركة في منتدى العالم العربي-روسيا، الذي ستنعقد نسخته القادمة في المملكة سنة 2021.