رئيس المجلس الأوروبي: على تركيا التوقف عن لعبة القط والفأر

عبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عن أسفه لاستمرار تركيا في الدفع بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي بالاتجاه السلبي، رغم العروض الإيجابية المقدمة من قبل بروكسل.

واعتبر ميشيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أن على تركيا التعامل بإيجابية مع الاتحاد، حيث “يجب أن تتوقف لعبة القط والفأر التي تلعبها أنقرة حالياً”، وفق كلامه.

وأعاد رئيس الاتحاد الأوروبي التذكير بأن بروكسل اقترحت أجندة إيجابية على تركيا في شهر أكتوبر الماضي، تتضمن تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد، والطاقة والهجرة وغيرها.

وأكد ميشيل أن مسؤولي الاتحاد يرون أن تركيا تسير حاليا بعكس الاتجاه المرغوب، وقال: “نحن نريد جميعاً أن نقيم علاقات متوازنة وجيدة مع تركيا بشرط وقف استفزازاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي ولكنها لم تستجب”.

ومن المقرر ان يعمد زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتخاذ قرار حول الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه أنقرة، خلال قمتهم القادمة، والتي ستعقد وجهاً لوجه في بروكسل الاسبوع القادم.