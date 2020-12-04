دي مايو: يجب على أوروبا حماية العملية السياسية في ليبيا

طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة، من الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط الأوروبية حماية العملية السياسية في ليبيا.

وقال دي مايو في كلمته بمنتدى حوارات المتوسط إن على الاتحاد الأوروبي ودول البحر المتوسط الأوروبية العمل ضد كل محاولات تخريب التقدم المحرز في ليبيا، وحماية العملية السياسية، التي انطلقت في الأسابيع الأخيرة من التدخلات الأجنبية، إضافة الى دعم تسمية مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي والمبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ولفت الوزير الإيطالي إلى أنه تم التوصل في ليبيا إلى وقف لإطلاق النار، وخارطة طريق وموعد انتخابات، وبالتالي يجب علينا حماية هذا المسار الثمين، لأنه نتيجة سنوات وساطة شهدت انخراط دول كإيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وشارك في الحوار الافتراضي كل من وزراء خارجية فرنسا إيف لو دريان، وإسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، وبولندا مارسين برزيداتش، ووكيل وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنّين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24