ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

04 December, 2020

أجرت اللجنة الاستشارية الصحية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، جولة تفقدية لمركز طبرق الطبي للوقوف على الاحتياجات والنواقص، وتوفير كل ما يلزم من خدمات بالمراكز الصحية.

حيث عقد اجتماع موسع ضم أعضاء اللجنة الاستشارية الصحية التابعة للحكومة الليبية، ومدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي، ومديري الإدارات والأقسام، بغية مناقشة الصعوبات التي يعاني منها المركز ورفعها بتقرير اللجنة.