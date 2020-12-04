جلسة حوارية ببني وليد بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظم مركز سوف الجين للتوحد في بني وليد أمس جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.

واستعرضت الجلسة التي شارك فيها مدير فرع هيئة التضامن الاجتماعي بالمدينة، ورؤساء الأقسام بالفرع، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، جملة من الخدمات التي باشر فرع الصندوق في تقديمها لمستحقيها من بينها منافع الخدمة المنزلية والطالب الكفيف.

وتهدف الجلسة إلى التأكيد على حقوق شريحة المعاقين المادية والتعليمية والترفيهية، وترجمتها إلى خارطة عمل تلبي مختلف احتياجات هذه الشريحة في البلاد.

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