الشيباني: تعيين ملادينوف لن يغير شيئا في المشهد الليبي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا خاصا إلى ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة الذي استقال من منصبه في مارس الماضي “لأسباب صحية”. ويشغل ملادينوف منصب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كما شغل منصب مدير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بين 2013-2015، ووزير خارجية بلغاريا بين 2010-2013. وللحديث حول المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا وأسباب تأخر التعيين طيلة المدة الماضية، ودور البعثة الأممية في حل الأزمة كان لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” هذا الحوار مع عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، وإلى نص الحوار

تعيين ملادينوف لن يغير شيئا في المشهد الليبي.

الخلافات بين الدول الفاعلة في ليبيا تسببت في تأخر تعيين المبعوث الأممي.

تعيين ملادينوف جاء بعد مشاورات وصراعات بين الدول الفاعلة في المشهد الليبي.

الليبيون فقدوا الثقة في البعثة الأممية.

البرلمان الليبي في حالة تشظي وانقسام وغير قادر على صنع الحدث.

البرلمان أصبح يراقب الأحداث ويتابعها ولا يصنعها.

البرلمان سيتعامل مع المبعوث الجديد حسب الظروف والأحداث.

إذا توحد البرلمان وأخذ زمام المبادرة سيضعف دور البعثة وتعود لممارسة دورها المناط بها كبعثة للدعم في ليبيا وليس الوصاية على الليبيين.

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بداية.. كيف تقرأ تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا إلى ليبيا؟

حقيقة نرى أن تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا أمميا إلى ليبيا في مثل هذه الظروف لن يغير من الأمر شيئا ولا يهمنا كثيرا ولن يحدث أي تغيير في المشهد الليبي.

لماذا تأخر هذا التعيين طيلة الفترة الماضية؟

تأخر تعيين المبعوث جاء نظرا لحالة الاستقطاب والخلاف الشديد بين الدول الفاعلة في المشهد الليبي، حيث أن كل دولة تريد ضمان مصالحها وتعيين المبعوث الذي يرعى هذه المصالح ويحقق ويخدم مصالحها.

هل يرتبط هذا التعيين بالتطورات الأخيرة في الساحة الليبية؟

التعيين جاء بعد مشاورات وصراعات بين الدول الفاعلة في المشهد الليبي وقد تم طرح العديد من الأسماء وتم رفضها من هذا الطرف أو ذاك حسب المصالح، ويبدو أن المبعوث الجديد تعهد برعاية مصالح هذه الدول.

ما أبرز التحديات التي تواجه المبعوث الأممي الجديد؟

بالنسبة لأبرز التحديات التي تواجه البعثة الأممية هي أن الليبيين فقدوا ثقتهم بالبعثة وكذلك الأجندات الخارجية وأطرافها الداخلية.

ما أسباب فشل البعثات الأممية السابقة؟

من أبرز أسباب فشل البعثات الأممية السابقة هو حدة الاستقطاب وصراع المصالح بين الدول الفاعلة في المشهد الليبي.

ما هو موقف البرلمان من تعيين المبعوث الجديد؟

البرلمان الليبي في حالة تشظي وانقسام وعدم قدرة على صنع الحدث فهو يراقب الأحداث ويتابعها ولا يصنعها. وبالنسبة لموقف البرلمان نرى أنه سيتعامل مع المبعوث الجديد حسب الظروف والأحداث، فإذا تم التئام البرلمان في غدامس سيكون له دور فاعل في المشهد الليبي.

ما الدور المرتقب للبعثة الأممية في المرحلة القادمة؟

دور البعثة يعتمد على فاعلية البرلمان وموقفه منها، لو توحد البرلمان وأخذ زمام المبادرة سيضعف دور البعثة وتعود إلى ممارسة دورها المناط بها كبعثة للدعم في ليبيا ولا تمارس الوصاية ومصادرة حق الليبيين في التعبير عن إرادتهم الحرة عن طريق البرلمان الشرعي المنتخب من الليبيين.