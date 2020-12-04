وزير خارجية قطر: هناك “ازدواجية معايير” عند اتهام تركيا بالتدخل عسكريا في ليبيا

دافع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن التدخلات العسكرية التركية في ليبيا.

وقال عبد الرحمن في تصريحات صحفية اليوم الجمعة رصدتها “الساعة 24″ إنه يتعين على دول المنطقة “فصل مصالحها الإقليمية عن الصراع في ليبيا من خلال وضع مصالح الليبيين أولاً.

وانتقد الوزير القطري ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” عند اتهام تركيا بالتدخل عسكريا في الأزمة الليبية، وزعم أن أنقرة تدعم حكومة الوفاق المعترف بها من قبل الامم المتحدة والمجتمع الدولي، بينما في الوقت نفسه لا توجه أصابع الاتهام إلى تلك الدول التي تدعم (القائد العام للجيش الليبي المشير) خليفة حفتر.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الأزمة الليبية شهدت بعض التقدم بعد إعلان وقف إطلاق النار في البلاد، وأضاف: “التاريخ علمنا أنه لا توجد نزاعات يمكن حلها عسكريا بطريقة مستدامة، بل عبر الدبلوماسية وبالجلوس حول طاولة التفاوض” على حد ادعائه.