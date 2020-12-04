المغرب وروسيا يتفقان على دفع الجهود الدولية لتوحيد الأطراف الليبية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، عن تقديره لجهود المغرب فيما يتعلق بالملف الليبي في ضوء اللقاءات الليبية التي عُقدت في بوزنيقة.

جاء ذلك خلا اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية وشؤون المغتربين المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الروسي.

وقالت الخارجية المغربية في بيان لها، إن الوزيرين تناولا عددا من الملفات المشتركة، وقضايا الشرق الأوسط ومن بينها الأزمة الليبية.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين شددا على ضرورة تعزيز جمع الجهود الدولية وعلى ضرورة العمل من أجل تولي الليبيين زمام الجهود المبذولة.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد صرحت أن الوزيرين أكدا على الحاجة إلى مزيد من التنسيق لجهود المجتمع الدولي لتقريب الأطراف الليبية من بعضها البعض من أجل تشكيل سلطات موحدة، وفقًا لقرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510.

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