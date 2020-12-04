حويلي: وليامز تسعى لتحقيق إنجاز ولو على حساب ليبيا وأهلها

أكد عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر حويلي، أن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز تسعى لتحقيق إنجاز ما قبل مغادرتها ولو على حساب ليبيا وأهلها.

وقال حويلي إن الأوضاع التي رصدتها ويليامز ليست جديدة وهي موجودة منذ الفترة الأخيرة خلال عهد المبعوث المستقيل غسان سلامة بل إن الوضع الآن أفضل نظراً إلى انتهاء العمليات العسكرية، مشيرا إلى وجود عدم ارتياح واسع بين أعضاء الملتقى السياسي لإصرار البعثة على التواصل معهم بشكل شخصي كل على حدة ومطالبتهم باختيار آلية واحدة من الآليات المقترحة لترشيح الشخصيات المنوط بها تولي المناصب السيادية بالسلطة التنفيذية القادمة وهو ما يعني فقدان عملية التصويت للسرية الواجب توافرها ويفتح التساؤلات حول مدى وجود رقابة محكمة لعملية التصويت.

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