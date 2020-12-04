البيوضي: من الواضح أن للبعثة مرشح تحاول إيصاله للسلطة

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

04 December, 2020

رجح المحلل السياسي سليمان البيوضي، وجود مرشح غير معلن تحاول البعثة الأممية في ليبيا إيصاله للسلطة، محذرا من مشروع دولي يهدف إلى سحب السيادة الوطنية والسيطرة على الموارد الليبية.

وقال البيوضي -في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، ردا على سؤال حول خطاب المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز بشأن الوضع في ليبيا-، :”إن كلام ستيفاني وليامز لا يتجاوز محاولاتها إقناع الليبيين بأن ما تفعله لصالحهم، بعد وصول البسطاء لمرحلة عدم اليقين بالبعثة وحوار منظمة الحوار الإنساني hd، حيث من الواضح أن هناك مرشح غير معلن تحاول البعثة إيصاله للسلطة -وإن أعادت مرارا و تكرارا الحديث بأنه ليس هدفها-“، وأضاف أن وليامز لم تضف في كلمتها أي جديد وإنما رددت ما يقوله العامة في جلساتهم الخاصة.

كما أشار البيوضي، إلى أن المبعوث الأممي في ليبيا السابق غسان سلامة، كان قد قال سلفها كلاما أهم من ذلك بكثير، وحذر البيوضي في الوقت ذاته من أن “ما يتم الآن الترتيب له هو محاولات جادة لسحب السيادة الوطنية والسيطرة على الموارد الليبية بمشروع دولي سيفضي في النهاية لقذف عميل في رئاسة الحكومة”.

وعن جلسات النواب في غدامس، رأى البيوضي، أنها لن تتجاوز كونها تشاورية ولن تفضي لأي نتائج عملية تفضي لالتئام مجلس النواب بسبب الإطار القانوني الملزم واللائحة الداخلية لعمل المجلس، قائلا :”إن اتصال ستيفاني بالمستشار عقيله صالح هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على جلسات طنجة وغدامس حيث يشير هذا الاتصال بأنه لا اعتراف بأي اجتماع موازي لا تكون الدعوة له من قبل رئاسة مجلس النواب المعترف بها دوليا”.

كما رأى البيوضي، :”أن الاجتماع التشاوري في غدامس قد يدفع باتجاه النجاح وتغيير المعادلة إذا ما تمكن المجتمعون من ممارسة التكتيك السياسي النوعي وتخلى بعض المجتمعين عن فكرة استخدام الأعضاء الآخرين لحصان طروادة بحيث يؤثر في مسارات التشكل والاصطفاف السياسي الذي عاشته البلاد منذ ست سنوات، وإذا ما وجدت الإرادة والتكتيك المحكم فإن فرصهم في النجاح ستكون كبيرة، وستجد البعثة وملتقى الحوار الإنساني الذي تسيره في مأزق كبير”.