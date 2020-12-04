استجابة سريعة لمطالب سكان حي المجاهد بهون بشأن الصرف الصحي

انطلقت بحي المجاهد بمدينة هون حملة واسعة للصيانة والنظافة بموقع خزان الصرف الصحي، وذلك بالتعاون بين العمل التطوعي واللواء مئة وثمانية وعشرين وشركة خدمات المياه والصرف الصحي الجفرة.

الحملة شملت مراحل عدة تمثلت في إزالة الحشائش والأشجار التي كانت تعيق العمل، لصيانة مضخات دفع مياه الصرف الصحي من الخزان للموقع النهائي، كما تم الوصول إلى خط المياه المغذي للعمارات السكنية والذي تعرض للكسر منذ شهور، متسببا في قطع مياه الشرب عن هذه العمارات.

يشار إلى أن حملة الصيانة التي انطلقت بحي المجاهد جاءت بعد طرح مشكلة الحي عبر قناة ليبيا سابقا، من خلال رصد ومتابعة معاناة المواطنين ووضعها أمام أصحاب القرار.

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