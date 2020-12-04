«الأمم المتحدة»: جاري تركيب ألواحاً شمسية لدعم منظومة الكهرباء في «أوباري»

قال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إنه يجري تركيب منظومة ألواح الطاقة الشمسية في بعض شوارع مدينة أوباري بدعم من مشروع صندوق تحقيق الاستقرار للبرنامج، في ليبيا.

“البرنامج الإنمائي” أضاف في بيان، اليوم الجمعة: “أوباري، كمعظم المدن والبلدات الأخرى في البلاد، تعاني من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، مما يؤثر على الظروف المعيشية العامة والنمو الاقتصادي المحلي”.

وتابع بيان “البرنامج الإنمائي” إن المشروع ينفذ بالتعاون مع 13 شريك دولي والحكومة الليبية، حيث تستمر العديد من المتاجر الآن في العمل حتى وقت لاحق مع التقيد بإجراءات كوفيد-19، حتى في غياب الكهرباء العامة، وهذا لا يدعم تحسين السلامة الاجتماعية فحسب، بل يعزز أيضاً توفير فرص العمل” وفق قوله.