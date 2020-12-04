بناء على طلب الإنتربول.. السلطات اللبنانية توقف رجل الأعمال زياد تقي الدين

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بأن السلطات اللبنانية أوقفت رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين، الذي يُعد أحد الشهود الأساسيين في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بناء على طلب من الانتربول.

وأضافت المصادر أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت تقي الدين، بناء على برقية وردت الى النيابة العامة التمييزية من الانتربول تتضمن مذكرة توقيف، لكونه مطلوبا من السلطات الفرنسية لتورطه في عمليات فساد وتمويل حملة ساركوزي.

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