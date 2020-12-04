مراقب تعليم خليج السدرة: الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالمدارس تسير بشكل جيد

وحول آخر استعدادات مكتب التعليم ببلدية خليج السدرة لاستقبال الطلاب بالمدارس، والإجراءات التي اتخذت لهذا الأمر، قال مراقب تعليم البلدية إن التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب تسير بشكل جيد وعلى نسق واحد، كما تم توزيع الأثاث المدرسي وفقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والمتمثلة بالتباعد الجسدي بين الطلاب.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
بناء على طلب الإنتربول.. السلطات اللبنانية توقف رجل الأعمال زياد تقي الدين
تم النشر منذُ 52 ثانية
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
«الأمم المتحدة»: جاري تركيب ألواحاً شمسية لدعم منظومة الكهرباء في «أوباري»
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
دي مايو يطالب أوروبا بحماية «التقدم في الحوار الليبي الداخلي من التدخلات الأجنبية»
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
استجابة سريعة لمطالب سكان حي المجاهد بهون بشأن الصرف الصحي
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك