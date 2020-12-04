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مراقب تعليم خليج السدرة: الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالمدارس تسير بشكل جيد

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

وحول آخر استعدادات مكتب التعليم ببلدية خليج السدرة لاستقبال الطلاب بالمدارس، والإجراءات التي اتخذت لهذا الأمر، قال مراقب تعليم البلدية إن التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب تسير بشكل جيد وعلى نسق واحد، كما تم توزيع الأثاث المدرسي وفقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والمتمثلة بالتباعد الجسدي بين الطلاب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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