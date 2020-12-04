عن الاتفاقية الإيطالية.. شلوف: الوفاق تفتح مزاد التدخل العسكري الأجنبي

بوابة إفريقيا الإخبارية- همسة يونس (خاص) |

04 December, 2020

انتقد رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، توقيع وزارة الوفاق بحكومة الوفاق لاتفاقية تعاون مع وزارة الدفاع الإيطالية للتعاون في المجال العسكري، واصفا الخطوة بأنها “خرق إضافي أخر لاتفاق اللجنة العسكرية 5+5 لوقف إطلاق النار في ليبيا”.

وقال شلوف في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”مع استمرار عدم تضمين اتفاق اللجنة العسكرية في جنيف على وقف إطلاق النار في قرار من مجلس الأمن كما وعدت بعثة الأمم المتحدة، وفي محاولة للاستفادة من تضمين خارطة طريق البعثة لعدم صلاحية رئيس الوزراء القادم إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية، تستمر الوفاق في عدم احترام تعهدات ممثليها في 5+5، وتفتح مزاد التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا على مصراعيه”.