القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسلب والسطو المسلح في بنغازي

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام في مديرية أمن بنغازي أن قسم النجدة والتحري الجنائي تمكن من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسلب و السطو المسلح.

وأضاف مكتب الإعلام عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن التشكيل قام بعدة عمليات سرقة وسلب وسطو مسلح في عدة مناطق منها أرض شبنة وحي السلام بودزيرة و المنطقة الصناعية.