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القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسلب والسطو المسلح في بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام في مديرية أمن بنغازي أن قسم النجدة والتحري الجنائي تمكن من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسلب و السطو المسلح.

وأضاف مكتب الإعلام عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن التشكيل قام بعدة عمليات سرقة وسلب وسطو مسلح في عدة مناطق منها أرض شبنة وحي السلام بودزيرة و المنطقة الصناعية.

وأوضح مكتب الإعلام أنه عقب كثرة البلاغات الواردة بخصوص هذه السرقات وللوقوف عليها ومعرفة من القائم عليها تم تكليف وحدة التحري والقبض في قسم النجدة والتحري الجنائي لكشف المتورطين في في هذه الجرائم.

وأكد أنه تم القبض على كامل الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا التشكيل عقب إعداد كمين محكم لهم من قبل وحدة التحري والقبض بقسم النجدة والتحري الجنائي.

وذكر مكتب الإعلام أنه تم ضبطهم في حالة تلبس وبحوزتهم عدد من الأجهزة المسروقة، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كامل الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.

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أمن_بنغازي السطو_المسلح تشكيل_عصابي قسم_النجدة

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