القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسلب والسطو المسلح في بنغازي

أخبار ليبيا24
كشف مكتب الإعلام في مديرية أمن بنغازي أن قسم النجدة والتحري الجنائي تمكن من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن السرقة والسلب و السطو المسلح.
وأضاف مكتب الإعلام عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن التشكيل قام بعدة عمليات سرقة وسلب وسطو مسلح في عدة مناطق منها أرض شبنة وحي السلام بودزيرة و المنطقة الصناعية.
وأوضح مكتب الإعلام أنه عقب كثرة البلاغات الواردة بخصوص هذه السرقات وللوقوف عليها ومعرفة من القائم عليها تم تكليف وحدة التحري والقبض في قسم النجدة والتحري الجنائي لكشف المتورطين في في هذه الجرائم.
وأكد أنه تم القبض على كامل الأشخاص الذين ينتمون إلى هذا التشكيل عقب إعداد كمين محكم لهم من قبل وحدة التحري والقبض بقسم النجدة والتحري الجنائي.
وذكر مكتب الإعلام أنه تم ضبطهم في حالة تلبس وبحوزتهم عدد من الأجهزة المسروقة، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ كامل الإجراءات القانونية حيالهم والعرض على النيابة العامة.
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