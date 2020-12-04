بمشاركة 800 طالب..سرت تشهد انطلاق مشروع السلام

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انطلق في ساحة مدرسة شهداء “تاقرفت” للتعليم الأساسي بسرت امس الخميس مشروع السلام من خلال الأطفال بتنظيم “منظمة مبادر” للتنمية الشريك المحلى لبرنامج الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “يونسيف”.

ويأتي المشروع ضمن أعمال شباب سرت 2020 وبالتعاون مع المجلس التسييري لبلدية سرت ومفوضية المجتمع المدني والذي تساهم فيه عدد من وكالات الأمم المتحدة لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية المجتمعية ورفع القدرات بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية في بلدية سرت.