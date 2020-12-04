نورلاند لـ بومطاري: يجب حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن السفير الأمريكي، ريتشارد نورلاند، التقى وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، اليوم الجمعة.

وأعربت السفارة، عن دعمهما لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع كبار التكنوقراط وصناع السياسات الليبيين لإجراء حوار تشتد الحاجة إليه حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا.

و شدد نورلاند على أنه يجب حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين، ويجب محاسبة أي جهات فاعلة تسعى إلى تحويل موارد الدولة لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة.

وجدد نورلاند، دعم الولايات المتحدة للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي، بينما حث على عقد الاجتماع الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أقرب وقت ممكن لتعزيز الاتفاق على حل مؤقت بانتظار القرارات النهائية في سياق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وخلال الاجتماع، وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية خطاب تعاون يحدد الدعم الأمريكي المستمر حيث تعمل السلطات الليبية على تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة في ليبيا.

وشدد نورلاند، على أن الشراكة القوية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية بالوفاق غير المعتمدة تعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة السلطات الليبية على كسب مصداقية وثقة الجمهور الليبي في أن موارد الدولة تُدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.

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