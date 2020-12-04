ميلود الأسود: الدعوة للاجتماع ببنغازي محاولة لإفشال لقاء غدامس

قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن قرابة 96 نائبا وصلوا إلى مدينة غدامس لبدء مباشرة التشاور لاستكمال وتنفيذ ما وقع الاتفاق عليه بمدينة طنجة المغربية.

وأضاف الأسود في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن النواب بدأوا النقاش ومراجعة اللائحة للاتفاق على التعديلات الضرورية لتحسين الأداء، على حد ادعائه.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الأجواء في غدامس إيجابية رغم محاولات التشويش ومحاولات الضغط على أعضاء مجلس النواب، وبانتظار التحاق المزيد من النواب لعقد جلسة رسمية، على حد قوله.

ووصف الأسود دعوة رئاسة مجلس النواب للاجتماع فى بنغازي الاثنين المقبل، بأنها محاولة تشويش لإفشال لقاء غدامس، وأردف: “لن يجد أي تجاوب لدى النواب ولا تراجع عن تصحيح المسار”، وفق قوله.

ووصل أعضاء مجلس النواب القادمين من مدينة طنجة المغربية أمس الخميس إلى مقر الجلسة النيابية بفندق دار غدامس.

في المقابل، دعت رئاسة مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل.

وأكد البيان الصادر، عن رئاسة مجلس النواب، أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.