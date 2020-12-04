وزير الدفاع الإيطالي: سنعمل مع «النمروش» على «تعزيز الاستقرار» في ليبيا

أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني، أنه تم التوقيع على اتفاقية تعاون فني عسكري إيطالي ليبي مشترك، في إشارة إلى وزارة الدفاع بـ”حكومة الوفاق”.

في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، كتب الوزير غويريني أن الاتفاقية تم توقيعها في روما اليوم مع وزير الدفاع في حكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، “تشمل التعاون الصحي وتدريب وتهيئة القوات المسلحة الليبية وأنشطة إزالة الألغام” على حد قوله.

وخلص وزير الدفاع الإيطالي الى القول: “سنعمل على تعزيز عملية الاستقرار في ليبيا التي نأمل بها جميعًا” على حد تعبيره.