ليبيا

ترجمة: ياسر محمد |

04 December, 2020

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث على أصداء استئناف عبد الباسط المقرحي ضد إدانته في قضية تفجير لوكربي الشهير، ويعد المقحري المدان الوحيد في هذه القضية.

وقال افيتوري انتهت جلسة الاستئناف الثالثة للإدانة الوحيدة في قضية تفجير لوكربي الخميس الماضي أمام المحكمة العليا في اسكتلندا. وقد تقاعد القضاة الخمسة الآن للتداول في حكمهم. وقال اللورد كولين ساذرلاند -أكبر قاضٍ في اسكتلندا- إن اللجنة ستقدم رأيها المكتوب “في أقرب وقت ممكن” بعد ثلاثة أيام من تقديم الطلبات.

وفي عام 2001 أدين عبد الباسط المقرحي – ضابط مخابرات ليبي سابق- بتفجير طائرة بان أمريكان رقم 103 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية في 21 ديسمبر 1988. وقتل الانفجار جميع من كانوا على متنها وعددهم 270 شخصًا. ومع ذلك طعن المقرحي في الحكم وعائلته وبعض أسر الضحايا والمجتمع القانوني في اسكتلندا نفسها.

وفي مارس من هذا العام سمحت لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسكتلندية لأسرة المقرحي بعد وفاته باستئناف أمام أعلى محكمة في البلاد. استشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا اللاجئين باحتمال وقوع “خطأ في تطبيق العدالة” في المحاكمة الأولى. وأشارت على وجه الخصوص إلى أن حكم الإدانة كان “غير معقول” وأن الحكومة البريطانية حجبت عن فريق دفاع المقرحي أدلة ربما كانت لتثبت براءته منذ البداية. توفي عبد الباسط المقرحي بمرض السرطان في منزله في ليبيا عام 2012.

وقالت كلير ميتشل ممثلة عائلة المقرحي إن الطريقة التي تم التعرف عليه بها في المحاكمة الأولى كانت “شديدة التحيز”. إذ كان صاحب متجر مالطي يدعى توني غوتشي شاهد الادعاء في محاكمة عام 2001. وعرف المقرحي من صورة على أنه الشخص الذي اشترى الملابس من متجره حيث تم لف القنبلة ووضعها في حقيبة نقلها المقرحي على علبة الأمتعة في الرحلة المنكوبة. ومع ذلك فقد اعتبرت شهادة غوتشي غير جديرة بالثقة منذ أن تبين أنه تلقى المال مقابل شهادته. حجبت الحكومة البريطانية مرة أخرى الوثائق التي يعتقد الدفاع أنها يمكن أن تساعد في إثبات براءة المقرحي.

ما هو على المحك هنا ليس فقط حقيقة الهجوم الإرهابي الأكثر فتكًا في بريطانيا، ولكن أيضًا سمعة النظام القضائي الاسكتلندي. عندما تم إطلاق سراح المقرحي من السجن لأسباب إنسانية في عام 2009 يعتقد الكثيرون أن كيني ماكاسكيل الذي كان وزير العدل في اسكتلندا في ذلك الوقت لم يكن ليوافق على الإطلاق إذا كان لديه أدنى شك في أن حكم الإدانة كان فوق أي شيء محل شك بنسبة كبيرة. كما اعتقد العديد من المراقبين أن الحكومة البريطانية ما كانت لتسمح بإطلاق سراح المقرحي إذا تأكدوا من أنه وراء التفجير.

والأهم من ذلك أن عائلات الضحايا البريطانيين اعتقدت أيضًا أن الليبي أدين خطأً بارتكاب هذه الفظائع. في الواقع لقد ذهبوا إلى حد الدعوة لإعادة المحاكمة. كان الدكتور جيم سواير الذي قُتلت ابنته فلورا على متن الرحلة يؤمن منذ سنوات ببراءة المقرحي. حتى أن سواير ساعدت عائلة الليبي في تقديم استئناف ثالث في القضية. وقال بعد قرار المحكمة الجزائية لمكافحة الإرهاب في مارس “يسعدني إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف”.

يبدو أن الحكومة البريطانية هي الطرف الوحيد الذي لا يزال يرغب في الحفاظ على رواية عمرها 31 عامًا عن تفجير لوكربي. وقد حجبت مرة أخرى وثائق الدفاع ولا تزال ترفض إجراء تحقيق عام في المأساة على الرغم من الطلبات المتكررة للقيام بذلك. يبدو أن الحكومة في وستمنستر لا تريد أن تظهر الحقيقة حتى لو كان ذلك يعني تشويه نظام العدالة الاسكتلندي. ومع ذلك يبدو الآن كما لو أن الحكومة لديها حليف جديد غير محتمل في هذا الشأن.

قامت حكومة الوفاق الوطني الليبية بوقف تمويل القضية دون سبب واضح. من خلال قطع التمويل عن فريق الدفاع تخرق حكومة الوفاق الوطني القانون الليبي الذي يلزمها بمساعدة المواطنين الذين يواجهون قضايا قانونية في الخارج. يشير هذا إلى أنها إما توافق على ما يفعله وستمنستر أو أنها تتعرض لضغوط من البريطانيين للتخلي عن دعمها للاستئناف.

وعلاوة على ذلك تعرف حكومة الوفاق الوطني جيدًا أن تفجير لوكربي ليس مجرد جنحة ضد مواطن ليبي في بلد آخر. إن لوكربي في الواقع قضية وطنية لكل الليبيين لأنهم جميعًا عوقبوا عليها جماعياً بفرض قرارات وعقوبات دولية. فمن خلال القرار 883 على سبيل المثال فرض تجميدًا على الأصول المحتفظ بها في الخارج وفرض حظرًا على مبيعات بعض المعدات وحظر جميع الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد.

وبين عامي 1992 و 1999 أُجبر آلاف الليبيين الذين اضطروا للسفر إلى الخارج بمن فيهم الدبلوماسيون على القيام برحلات برية خطيرة إلى تونس أو مصر أو الذهاب إلى مالطا عن طريق البحر من أجل اللحاق برحلات جوية إلى وجهاتهم في أماكن أبعد. كان على الأجانب الذين يزورون ليبيا تحمل نفس الإجراء بالعكس.

ويثق فريق دفاع المقرحي من أن جعبته هذه المرة تحتوي على جميع المكونات اللازمة لتحقيق نتيجة ناجحة. أخبرني محامي الدفاع البارز عامر أنور أن فريقه قدم “استئنافًا قويًا”.

وفي ظل عدم وجود تمويل من حكومة الوفاق الوطني اضطر أنور إلى إطلاق بعض عمليات جمع التبرعات عبر الإنترنت لتغطية جزء من نفقاته التي تصاعدت على مدار السنوات الست الماضية منذ توليه القضية لأول مرة. ويشتبه في أن حكومة الوفاق الوطني تعرضت لضغوط من الحكومة البريطانية للابتعاد عن القضية وأن بوريس جونسون عندما كان وزيراً للخارجية ناقش قضية لوكربي مع مسؤولي حكومة الوفاق الوطني عندما زار ليبيا مرتين في عام 2017. ويسعى أنور إلى حرية المعلومات بشأن جدول أعمال هذه الزيارات. كما أخبرني أن فريقه القانوني في ليبيا تلقى تعليمات برفع قضية ضد حكومة الوفاق الوطني لرفضها تمويل استئناف المقرحي.

إذا لم يكن هناك شيء آخر فقد حشد الاستئناف مرة أخرى العديد من الليبيين حول القضية كقضية وطنية. ويتضح هذا من خلال مئات التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه بشكل عام حكومة الوفاق وتتهمها بخيانة الدولة بأكملها وليس فقط عبد الباسط المقرحي.