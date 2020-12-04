الهلال الأحمر يوزع مواد إغاثية بمنطقتي راس لانوف وبن جواد

قام مكتب الإغاثة بالهلال الأحمر فرع أجدابيا، بزيارة شملت منطقتي راس لانوف وبن جواد، وذلك من أجل توزيع المواد الإغاثية على أكثر من 80 أسرة ممن تضررت منازلها وممتلكاتها جراء سيول وفيضان بعض الأودية المقابلة، بفعل مياه الأمطار.
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قناة ليبيا
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