الاتحاد الأوروبي يتصدق على مستشفي طرابلس بكميات كبيرة من مستلزمات مكافحة العدوي

تصدق الاتحاد الأوروبي في ليبيا ، الجمعة، بكميات كبيرة من معدات الوقاية الشخصية ومستلزمات مكافحة العدوى ومواد التنظيف والتطهير على مستشفى طرابلس المركزي ومركزين آخرين للرعاية الصحية الأولية.

وقال الاتحاد الأوروبي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن العاملين في القطاع الصحي في الخطوط الأمامية لمكافحةفيروس كورونا، مضيفا أنهم يحتاجون إلى معدات وقائية شخصية كافية ومستلزمات طبية للقيام بعملهم والبقاء بصحة وسلامة.

وأكد الاتحاد أنه بعد أشهر من مكافحة الوباء في ليبيا أصبح الحصول على الإمدادات الطبية اللازمة لجميع العاملين في المجال الصحي تحد كبير.

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