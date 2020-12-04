دعم ليبي أميركي لعقد اجتماع لـ”كبار التكنوقراط وصناع السياسات الليبيين”

أعرب وزير المالية بومطاري والسفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند عن دعمهما لدعوة البعثة الأممية في ليبيا؛ لعقد اجتماع لكبار التكنوقراط وصناع السياسات الليبيين؛ لإجراء حوار حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين اليوم الجمعة، شدد السفير الأميركي خلاله على حماية موارد ليبيا وأن تكون لصالح جميع الليبيين، مطالبا بمحاسبة أي جهات فاعلة تسعى إلى تحويل موارد الدولة لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة.

وجدد السفير دعم الولايات المتحدة للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي، بينما حث على عقد الاجتماع الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أقرب وقت ممكن؛ لتعزيز الاتفاق على حل مؤقت بانتظار القرارات النهائية في سياق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.

وفي إشارة إلى الدور المهم الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في ليبيا في تنويع اقتصاد البلاد، أكد السفير نورلاند أن الإجراءات التي تمت مناقشتها خلال اللقاء الذي جمعه بـ “بومطاري” ضرورية؛ لتطوير مناخ الأعمال الذي يجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية الأخرى لصالح جميع الليبيين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية