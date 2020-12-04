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هون .. خزان تجميع الصرف الصحي يهدد بكارثة وشيكة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني سكان حي المجاهد في جزئه الشمالي الغربي والقريب من خزان تجميع الصرف الصحي بالحي معاناة كبيرة ومستمرة، بسبب الروائح الصادرة من الخزان وما تسببت به هذه المياه من انجرافات للتربة في الطبقات السفلية تحت المنازل القريبة والمحيطة بالمكان.

وبعد عدم الاستجابة من الجهات المسؤولة لقلة الإمكانات، وفّرت كتيبة 128 معدات النقل والحفر والآلات الثقيلة لإجراء صيانة مؤقتة بالتعاون مع موظفي شركة مياه الصرف لحين التفات الجهات ذات العلاقة والمسؤولة عن حل هذه المعاناة المستمرة لأهالي الحي.

وتسبب الخزان في انهيارات وتشققات في البيوت والطرقات والأرصفة، فيما يقع محاذيا لرياض الأطفال في هون وكلية التربية والذي تسبب لهما بأضرار بليغة، فيما أكد القائمون على هذه الصيانة والتي تمت من قبل شركة المياه على أنها حل مؤقت للحي وسكانه في خطوة إسعافية في انتظار التحرك الفوري لإنقاذهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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