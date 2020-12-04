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وزير التعليم يتعهد بتوفير احتياجات الخطة العامة لإدارة النشاط المدرسي

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

البيضاء 04 ديسمبر 2020 (وال) – اجتمع معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية الدكتور فوزي بومريز، بمدير إدارة النشاط المدرسي ومدير إدارة التخطيط التربوي والتعليمي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التعليم، بأن معالي الوزير اجتمع، اليوم الخميس، بمدير إدارة النشاط المدرسي ومدير إدارة التخطيط التربوي والتعليمي، بشأن عرض الخطة العامة لإدارة النشاط المدرسي التي أعدتها إدارة النشاط  لهذا العام الدراسي 2020-2021م.

وأشار البيان، إلى أن الخطة تتوافق مع اشتراطات الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2020-2021 التي أعدتها الوزارة، وبعد الإطلاع اعتماد الوزير الخطة وتعهد بتوفير احتياجات تنفيذها. (وال – البيضاء) س س

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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