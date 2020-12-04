توقيع خطاب تعاون ليبي أميركي

وقّعت وزارة المالية بحكومة الوفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الجمعة، خطاب تعاون يُحدد من خلاله الدعم الأمريكي للسلطات الليبية؛ بغية تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة في ليبيا.

ووفقا لما نشرته السفارة الأميركية، فقد أشار السفير ريتشارد نورلاند إلى أن الشراكة القوية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية بحكومة الوفاق، تعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة السلطات الليبية على كسب مصداقية وثقة الجمهور الليبي، في أن موارد الدولة تُدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.

وناقش نورلاند وبومطاري خلال اجتماع لهما على هامش توقيع الاتفاقية، السبل التي يمكن من خلالها لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تدعم جهود الحكومة؛ لتمكين البلديات من لعب دور أكبر في تقديم الخدمات للجمهور الليبي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجنوب.

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