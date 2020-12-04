مصادر: مركزي طرابلس يدرس في اجتماعات هذا الأسبوع توحيد سعر الصرف بالمصارف والسوق

قال مسؤول بالمصرف المركزي طرابلس، إن المصرف سيعقد اجتماعات هذا الأسبوع لغرض دراسة توحيد سعر الصرف ليكون موحد في المصارف والسوق ولكافة الأغراض.

وأضاف المسؤول في تصريح صحفي أن سعر الصرف الذي سيدرس بين لجنتي المركزي سيكون بين 4.00، 4.50 مضيفا أن هذه مجرد دراسة إلى حد الآن وأن هذا السعر سيطوله التخفيض فيما بعد في عدة اجتماعات بعد اجتماع مجلس إدارة البنك.

وتابع المسؤول أن مركزي طرابلس أكد على تشكيل لجنة لاجتماعها مع اللجنة التي تم تشكيلها من مركزي البيضاء لتصيغ سعر الصرف وتحدده إضافة إلى كيفية توحيد المركزي بعد اجتماع مجلس الإدارة.

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