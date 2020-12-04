نصية: الأزمة بين الكبير وصنع الله شخصية ويجب وضع تدابير اقتصادية لتحسين حياة المواطن

قال عضو مجلس النواب الموازي، عبدالسلام نصية، إن هناك سؤال لم يجيب عليه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وهو هل تجميد الإيرادات باتفاق ليبي أو باتفاق خارجي؟.

وأوضح نصية، أن هناك مشكلة كبيرة وهي أن كل طرف من أطراف المؤسسسات الاقتصادية يشتغل بمفرده، مؤكداً أن المسألة بين محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة مسألة شخصية.

وأكد نصية، أنه يجب أن تمضي جميع المسارات السياسية والاقتصادية متساوية بشكل صحيح ولصالح الشعب، بهدف توحيد جميع المؤسسات وتوحيد المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ويجب وضع تدابير اقتصادية لتحسين حياة المواطن.

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