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نصية: الأزمة بين الكبير وصنع الله شخصية ويجب وضع تدابير اقتصادية لتحسين حياة المواطن

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب الموازي، عبدالسلام نصية، إن هناك سؤال لم يجيب عليه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وهو هل تجميد الإيرادات باتفاق ليبي أو باتفاق خارجي؟.

وأوضح نصية، أن هناك مشكلة كبيرة وهي أن كل طرف من أطراف المؤسسسات الاقتصادية يشتغل بمفرده، مؤكداً أن المسألة بين محافظ المصرف المركزي ورئيس المؤسسة مسألة شخصية.

وأكد نصية، أنه يجب أن تمضي جميع المسارات السياسية والاقتصادية متساوية بشكل صحيح ولصالح الشعب، بهدف توحيد جميع المؤسسات وتوحيد المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ويجب وضع تدابير اقتصادية لتحسين حياة المواطن.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • خلايق مقلبة وكمشه مكاذب ومخانب وعملاء لكل من هب ودب وكلكم زي بعض اتضح أنكم ما تفهموا في سياسة ولا تعرفوا الله ولا يهمكم الوطن ولا المواطن اللعنة عليكم جميعا أيها الفاسدون …. درتوا العار وخليتوا الجميع يضحكوا عليكم وعلى الوطن ويهزوا فيكم من مكان لمكان تنسرفوا وتستجدوا في اسيادكم باش يخلوكم فترة أخرى حتى تخنبوا اكثر … كلكم تنبالة وهفاك انتم هلي متصدرين المشهد.وعاملين حالكم واجعكم الوطن والمواطن كلكم من قمة القذارة الى القاع لا يستثني منكم احد على رأي مظفر النواب …….

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