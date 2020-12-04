لافروف: واشنطن تعرقل تعيين مبعوث أممي جديد في ليبيا

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، عن قلق بلاده لعدم حل مسألة تعيين مبعوث للأمم المتحدة في ليبيا.

وقال لافروف في كلمة خلال المؤتمر الافتراضي الدولي للبحر المتوسط، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل قرار تعيين مبعوث أممي في ليبيا منذ شهور طويلة، مضيفا أن واشنطن تتجاهل موقف الاتحاد الأفريقي وتحاول إملاء شروطها بالإضافة إلى رفضها البحث عن حل وسط يناسب الجميع.

وأعرب لافروف عن قلق روسيا إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، لافتا إلى أن حركة المسار السياسي متوقفة ولم تسفر الاجتماعات الأخيرة عن إحراز تقدم .

وأوضح لافروف أن المهمة الرئيسية لموسكو في هذه المرحلة هي تقديم مساعدة المجتمع الدولي لليبيين من أجل التغلب على انعدام الثقة بين الأطراف الليبية وإيجاد حلول وسط دون محاولة فرض وصفات جاهزة من الخارج أو تحديد أحد الأطراف الليبية كأولوية.

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