الآغا يدعو لتعديل سعر الصرف بشرط إلغاء قيود الحصول على العملة الأجنبية للاستيراد

طالب رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي البيضاء، رمزي الآغا، بتعديل سعر الصرف بشرط إلغاء كافة القيود المفروضة للحصول على العملة الأجنبية للأغراض الاستيرادية والشخصية.

كما دعا الآغا في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لإلغاء القيود المفروضة على مصرف الوحدة والتجارة والتنمية لحصولها على العملة الأجنبية لغرض فتح الاعتمادات.

وأكد الآغا على ضرورة تفعيل قرار الجمارك بشأن عدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلا وفق أساليب الدفع المصرفية معتبرا أن غير هذه الإجراءات عبث واستمرار للأزمة والضحية لن يكون إلا المواطن البسيط.

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