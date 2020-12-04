مفوضية الانتخابات تجتمع مع منسقي التوعية في بنغازي وتشيد بدورهم

اجتمع عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، مع منسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية والجنوبية الشرقية، للاطلاع على مستوى استعدادهم لتنفيذ البرامج التوعوية المصاحبة للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

جاء ذلك في اجتماع عقد بمدينة بنغازي استعرض فيه منسقو التوعية تقارير أعمالهم التي أنجزت خلال النصف الثاني من العام الحالي، ومقترحاتهم للأنشطة والبرامج التوعوية التي من شأنها تعزيز المشاركة الانتخابية.

من جهته أشاد عضو مجلس المفوضية بدور منسقي التوعية في نجاح تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية السابقة، مشددا على ضرورة زيادة وتيرة العمل استعدادا للاستحقاق الانتخابي القادم.

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