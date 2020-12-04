الطبلقي : لدينا نصاب قانوني في غدامس لتعديل اللائحة وإعادة انتخاب الرئاسة

ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لعقد جلسة في مدينة بنغازي في غير وقتها ولن تؤثر في جدول أعمال الجلسة المقررة في مدينة غدامس.

الطبلقي وفي تصريحات خاصة لموقع “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قالت :”إن دعوة المستشار عقيلة صالح في غير وقتها حيث سبق وأن اجتمعنا نحن نواب البرلمان بطبرق في مدينة بنغازي وطلبنا منه الحضور عدة مرات للاستمرار في عمل المجلس، رفض الحضور ولم يكلف النائب الثاني إلا مرة واحدة لرفض استقالة حكومة الثني”.

وأضافت :”هذه الدعوة حسب وجهة نظري لن تؤثر في عملنا في غدامس لأننا عازمون على حل الأزمة وإنهاء الانقسام المؤسساتي والذي يبدأ بمجلس النواب ولدينا النصاب القانوني لإنجاز الكثير من الأعمال وأهمها تعديل اللائحة الداخلية وإعادة انتخاب الرئاسة واللجان الفنية لعمل المجلس”.

المرصد – متابعات