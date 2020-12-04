تطورات الملف الليبي على طاولة إيطالية فرنسية

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، التأكيد على دعم مخرجات اجتماع تونس لمنتدى الحوار السياسي الليبي، كما ناشد الوزيران كافة الأطراف الليبية والدولية لدعم عمليات الحوار والامتناع عن أي تدخل.

وجاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش الحوارات المتوسطية، وأتاح الاجتماع تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا، مع تحديد الإجراءات المشتركة ذات الأولوية لدعم عمليات الحوار بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، وشدد الجانبان على ضرورة إقامة اتصال مستمر من خلال الاتصالات المنتظمة حول القضايا الثنائية والأوروبية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الوزيران القضايا ذات الأولوية لأوروبا مثل التنسيق بشأن كوفيد 19، والأمن في منطقة شنغن، والميثاق الجديد للهجرة واللجوء، وإعادة إطلاق سياسة الجوار الجنوبي والوضع في شرق أوسطي، وشدد الوزراء على الحاجة إلى الدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي والحقوق السيادية للدول الأعضاء فيه، واستعدادهم لتطوير التعاون مع جهة فاعلة استراتيجية وعضو في الناتو مثل تركيا، في جميع مجالات المصلحة المشتركة.

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