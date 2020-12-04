لافروف يشدد على أهمية العمل على تسوية الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية العمل على تسوية الأزمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيها الليبية والسورية واليمنية.

ودعا لافروف إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين الصهاينة والفلسطينيين في أسرع وقت، مشيراً إلى أهمية امتناع الكيان الصهيوني عن أي خطوات أحادية، لاسيما في ظل تفعيل الأنشطة الاستيطانية وعمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

كما حذر لافروف من أن أي خطوات تصعيدية في شرق المتوسط تعد غير مقبولة ولا بد من تسوية جميع الخلافات بين دول المنطقة ضمن إطار الأمم المتحدة وآلية ترسيم المناطق الاقتصادية الحصرية المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لقانون البحار.

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