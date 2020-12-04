بومطاري: وقعنا مذكرة تفاهم مع “وكالة التنمية الأمريكية” لمحاربة الفساد

وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة المالية بحكومة الوفاق مذكرة تفاهم، اليوم الجمعة بحضور وزير الوفاق فرج بومطاري والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وعقب التوقيع، زعم بومطاري في تدوينة على موقع “فيسبوك” رصدتها “الساعة 24″، أن المذكرة “لتحديد الإطار المرجعي لتمكين علاقات التعاون والشراكة بين الوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”.

وأضاف وزير مالية الوفاق: “سنستفيد بإذن الله من خبرة الوكالة الواسعة في مجالات عدة مثل تحسين إدارة المال العام وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا” على حد ادعائه.

وتابع بومطاري مدعيا: “سنعمل في الوزارة مع الوكالة الأمريكية انطلاقا من القيم المشتركة التي تهدف إلى تقوية أسس دولة ليبية موحدة من خلال الحصول على الدعم الفني والاستشارات المختلفة لصالح وزارة المالية والجهات التابعة لها، مثل مصلحة الضرائب والجمارك ومعهد التدريب المالي والمحاسبي الليبي، كما سنعمل على تعزيز قدرة الدولة الليبية (إشارة إلى المنطقة الغربية) في مجال إدارة المال العام وإصلاح المالية العامة”.

كما زعم قائلا: “نهدف في وزارة المالية من توقيع مثل هذه الاتفاقيات إلى تطوير الأداء المالي للدولة، بما يعزز مشاريع التنمية ويحقق الرخاء للشعب الليبي وتطوير قدرة ليبيا على معالجة عدم الاستقرار المالي وترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد”.