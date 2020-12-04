اجتماع للجنة حصر الزواج بالأجانب في المنطقة الجنوبية

اطلع رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج ولجنة حصر الزواج بالأجانب في المنطقة الجنوبية محمد إبراهيم، على نتائج الحصر والموقف التنفيذي لأعمال اللجنة،

وذلك خلال اجتماع عقد بالخصوص بناء على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد رقم خمسة وستين للعام الجاري، الخاص بحصر حالات زواج الليبيين والليبيات من الأجانب في المنطقة الجنوبية، حيث تطرق الاجتماع الذي ضم كذلك أعضاء لجنة الحصر إلى تقييم المشاكل والتوصيات المختلفة تمهيدا لعرضه على وزيرة الشؤون الاجتماعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا