مصلحة المطارات تتابع مشروع تصميم صالة ركاب بمطار الزنتان

عقدت إدارة المشاريع الهندسية بمصلحة المطارات بالحكومة الليبية أمس، اجتماعا مع إحدى شركات الاستشارات والأعمال الهندسية.
الاجتماع الذي عقد بمقر المصلحة في مدينة البيضاء، تمت خلاله مناقشة الخرائط والتصاميم لمشروع تصميم صالة الركاب بمطار الزنتان.
عقدت إدارة المشاريع الهندسية بمصلحة المطارات بالحكومة الليبية أمس، اجتماعا مع إحدى شركات الاستشارات والأعمال الهندسية.
الاجتماع الذي عقد بمقر المصلحة في مدينة البيضاء، تمت خلاله مناقشة الخرائط والتصاميم لمشروع تصميم صالة الركاب بمطار الزنتان.
كويس مبارك الزنتان لمطارهم –
وبه ومطار طرابلس العالمي – عشبتوه زي ما عشبتوا ساحة الجهلة والمزورين –
والا مافيش مهندسين قادرين واليات للهندسة والخدمات العامة قي طرابلس العاصمة …!!!!
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