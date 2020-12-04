مصلحة المطارات تتابع مشروع تصميم صالة ركاب بمطار الزنتان

عقدت إدارة المشاريع الهندسية بمصلحة المطارات بالحكومة الليبية أمس، اجتماعا مع إحدى شركات الاستشارات والأعمال الهندسية.

الاجتماع الذي عقد بمقر المصلحة في مدينة البيضاء، تمت خلاله مناقشة الخرائط والتصاميم لمشروع تصميم صالة الركاب بمطار الزنتان.

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