الروياتي: التئام البرلمان ليس بالأمر السهل أمام حجم الخلافات الحادة والمتراكمة بين أعضائه

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أحمد الروياتي إن التئام البرلمان ليس بالأمر السهل أمام حجم الخلافات الحادة والمتراكمة بين أعضائه وكذلك التوجهات السياسية والأيدلوجية المكونة له وبدا ذلك بتنصل بعض الأعضاء من الذهاب لغدامس ويستمر هذا الحال عندما تبدأ الأعمال الجدية له وتظهر حينها هوة الخلاف والاختلاف، على حد تعبيره.

الروياتي وفي تصريح لموقع “عربي 21″ القطري أمس الخميس أشار إلى انعقاد الجلسة في غدامس قد يتم فعلا وبنصاب محدود، لافتاً إلى إأن المجلس سينجح حتى في تمرير مشروع تغيير اللائحة الداخلية له والذي يهدف بالأساس لمحاولة تغيير الرئاسة الدائمة للمجلس والمستغلة لسلطاته كون فريق عقيلة صالح تحديدًا وبعض ضعاف النفوس هم من سيفشلها ،حسب زعمه.

وتابع: ” كما أستبعد نجاح البعثة في إقناع عقيلة بالتخلي عن أهم مورد سلطة وثروة وشهرة، إلا إن ضُمن له شيء آخر يوازيه في الأهمية، خاصة أن مسار التئام البرلمان لا يبدو أنه تكميلي لمسار التسوية في تونس بقدر كونه تعطيليا”، حسب قوله.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية