مصدر بملتقى الحوار يؤكد ضياع فرصة باشاغا في تولي رئاسة الحكومة المقبلة

أكد مصدر بملتقى الحوار السياسي، الجمعة، ضياع الفرصة على وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، في تولي رئاسة الحكومة المقبلة بعد حسم التصويت لصالح المقترح الثاني من الآليات التي طرحتها البعثة الأممية لاختيار السلطة التنفيذية.

أوضح المصدر أن نتيجة تصويت أعضاء لجنة الحوار السياسي الـ(75) هاتفيا على آلية الترشيح للمجلس الرئاسي الجديد ورئاسة الحكومة حسمت في اتجاه المقترح الثاني من بين الخيارات الـ9 التي قدمتها البعثة الأممية، مشيرة إلى أن المقترح الثاني ينص على أن تسمية رئيس الحكومة تتم عن طريق تصويت الأعضاء، وليس المجمعات الانتخابية، وذلك من خلال جولتين أمام الجلسة العامة للجنة الحوار.

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