السايح يبحث مع السفير البريطاني استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية عام 2021

ليبيا – بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الخميس مع سفير المملكة البريطانية المعيّن في ليبيا نيكولاس هوبتن، أوجه الدعم الفني والاستشاري المُقدّم عبر مشروع (بيبول) الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الاعلامي للمفوضية العليا للانتخابات استعدادات المفوضية ومستوى جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في عام 2021 وتطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام وحتى انتخاب مجلس النواب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية