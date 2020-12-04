حملات “الحرس البلدي” في البيضاء تضبط مواد منتهية الصلاحية

قام أعضاء جهاز الحرس البلدي بالبيضاء بإتلاف عدد من المواد منتهية الصلاحية، تم ضبطها خلال جولة تفتيشية قام بها أفراد الجهاز على عدد من المحال التجارية في المدينة.

ويأتي هذا العمل بعد جولات ودوريات مستمرة قام بها جهاز الحرس البلدي في المدينة، ورغم قلة الإمكانات فقد تمكنوا من ضبط عديد المواد منتهية الصلاحية من عدد من المحال التجارية المنتشرة في شوارع المدينة الرئيسة والفرعية.

وحررت مخالفات لأصحاب المحال التجارية التي تم ضبط المواد بها لعدم اتباعهم الشروط الصحيحة، وتعريض حياة المستهلك للخطر وأفاد عناصر رجال الحرس البلدي أن إتلاف هذه المواد سيتم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وتهدف هذه الحملات بالدرجة الأولى للمحافظة على صحة المواطن وسلامته من استهتار بعض التجار وجشعهم ببيعهم مواد منتهية الصلاحية منذ أشهر سعيا وراء الكسب السريع.

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