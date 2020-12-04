مصدر لـ”أخبار ليبيا24″:عدد من النواب المشاركين في مباحثات طنجة رفضوا المشاركة في جولات غدامس

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مصدر مطلع في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن عدد من النواب المشاركين في مباحثات الحوار في طنجة رجعوا إلى البلاد ورفضوا المشاركة في جولات الحوار التي ستنطلق في غدامس.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن النواب رفضوا المشاركة في غدامس لأسباب أمنية وخلافات حول استحقاقات برقة.

وأوضح المصدر أن النواب الذين رجعوا من طنجة ولم يذهبوا إلى غدامس هم الصالحين عبدالنبي، وصالح هاشم، وآدم بوصخرة، ومفتاح الشاعري، وفايز امغيب، وسعيد سباقة، ورمضان شمبش، والهادي الصغير، وزايد هدية، وبدر النحيب.