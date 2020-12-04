إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة بصبراتة

نظمت المؤسسة الليبية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة صبراتة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، احتفالية بالتعاون مع منظمة “شموع لا تنطفئ” لذوي الإعاقة.

وحضر الاحتفالية وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، وعدد من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة الغربية، وبمشاركة فوج كشاف صبراتة، وألقي خلال الاحتفالية عدد من الكلمات والقصائد بهذه المناسبة، كما تم تكريم عدد من الشخصيات ممن كان لها دور في الوقوف مع شريحة ذوي الإعاقة وذلك لتخفيف أعباء الحياة والمعاناة عنهم.

وتعاني شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا من عدم الاهتمام بهم من حيث توفير مسارات خاصة لهم في الدوائر الحكومية، عدا عن الشح الشديد في معدات الدعم والمعدات الطبية الخاصة بهم، فيما تمر هذه الذكرى كل عام وسط احتفاليات وإحياء ووعود يظل أغليها حبرا على ورق، بحسب المختصين.

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