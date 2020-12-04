ليبيا الان

إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة بصبراتة

تم النشر منذُ 16 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت المؤسسة الليبية لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة صبراتة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، احتفالية بالتعاون مع منظمة “شموع لا تنطفئ” لذوي الإعاقة.

وحضر الاحتفالية وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق، وعدد من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة الغربية، وبمشاركة فوج كشاف صبراتة، وألقي خلال الاحتفالية عدد من الكلمات والقصائد بهذه المناسبة، كما تم تكريم عدد من الشخصيات ممن كان لها دور في الوقوف مع شريحة ذوي الإعاقة وذلك لتخفيف أعباء الحياة والمعاناة عنهم.

وتعاني شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا من عدم الاهتمام بهم من حيث توفير مسارات خاصة لهم في الدوائر الحكومية، عدا عن الشح الشديد في معدات الدعم والمعدات الطبية الخاصة بهم، فيما تمر هذه الذكرى كل عام وسط احتفاليات وإحياء ووعود يظل أغليها حبرا على ورق، بحسب المختصين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك