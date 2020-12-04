بومطاري يطالب الكبير بتفعيل الرقابة على النقد الأجنبي

طالب وزير المالية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري، الجمعة، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتفعيل الرقابة على النقد الأجنبي.

ودعا بومطاري، إلى تفعيل مكافحة غسيل الأموال والسوق الموازية، مشيرًا إلى أن موظفي الوزارة مرتباتهم هي الأدنى، وأن وزارته رصدت القيمة الكاملة للإفراجات.

وأكد بومطاري، أن المصرف المركزي هو من قام بتخفيض الميزانية، وسبب في عدم الإفراج على بعض المرتبات المتعثرة، وعلى المركزي معالجة مشاكل السنوات الماضية، مشيراً إلى أن السياسة المالية مرتبطة بالسياسة النقدية بشكل كبير.

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