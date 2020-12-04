تعرّف على عدد النواب الذين وصلوا لغدامس حتى الآن

رغم دعوات عقد جلسة في بنغازي فإن عددا من أعضاء مجلس النواب من طرابلس وطبرق وصلوا إلى مدينة غدامس قادمين من طنجة لعقد جلسة تشاورية غير رسمية تمهيدا لعقد جلسة جامعة وفق ما أشار إليه البيان الختامي لاجتماعات المغرب بين الأعضاء.

وقد وصل إلى غدامس 104 نواب وسبقهم نحو 15 عضوا للترتيب من نواب المنطقة الغربية من أصل 121 عضوا التقوا في المملكة المغربية، وبحسب الحاضرين، فسيلتحق بهم آخرون من طرابلس، وأيضا من النواب الموجودين في تونس.

كما أشار من حضر إلى واحة غدامس إلى توقعات بأن يصل حوالي 130 إلى 140 نائبا إلى المدينة، فيما ستنطلق الجلسة الجامعة بينهم يوم الاثنين المقبل بتأمين من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وستطرح الجلسة المرتقبة ملفات عالقة جعلت عديدا من النواب يهدد بمقاطعة الجلسات، إلا أن الجلسة جعلتها على جدول أعمالها بغية إزالة الخلاف من أجل الاستحقاقات المقبلة إذ إن 4 بنود أساسية ستكون على قائمة جدول الأعمال ومنها تعديل اللائحة الداخلية.

وفيما الآمال معقودة على أن يلتئم البرلمان ويجتمع أعضاؤه لإنهاء خلاف تشريعي طال أمده ويوحدون المجلس، فلعل بتوحيده تلتئم باقي المؤسسات وتحل مشاكل المواطن العالقة منذ سنين، ورغم النداءات العكسية لعقد جلسة في غدامس فإن الحاضرين عاقدو العزم على تنفيذ ما تم التوصل إليه في طنجة بعقد جلسة موحدة على أرض الوطن تكون في غدامس.

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