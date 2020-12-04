خارجية الوفاق تنتقد تصريحات وليامز حول تفشي الفساد في ليبيا و تتهم الأمم المتحدة بعرقلة مسارات السلام

انتقدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة ، الجمعة ، تصريحات المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، حول وجود جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر وتستغل المناصب لتحقيق منافع شخصية، وأن هناك طبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة.

و طالبت الوزارة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وليامز بالإفصاح عن هذه الجهات وهذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لتقدم للقضاء ، متهمة الأمم المتحدة بعرقلة قرارت لصالح حل الأزمة في ليبيا ، و موضحة أن الانقسام الواقع يعكس أيضا انقساماً بين الدول المعنية بالشأن الليبي وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24