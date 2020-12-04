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البعثة الأممية تدعو أعضاء الحوار للاجتماع غدا لإعلان نتائج التصويت

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بأن البعثة الأممية لدى ليبيا دعت المشاركين في ملتقى الحوار السياسي إلى اجتماع يوم غد السبت عند الساعة الثانية ظهرا عبر الدائرة المغلقة.

وأضافت المصادر أنه سيتم خلال الاجتماع الإعلان عن نتائج التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية، وتحديد ترتيبات التصويت والمواعيد المقبلة.

هذا وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد أكدت في وقت سابق، أن أفضل سبيل للمضي قدما في حل الأزمة الليبية هو من خلال الحوار السياسي.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • The only MASTER & the TOP GANGSTER IS THE, UNITED NATIONS
    They have blindly approved the destruction of a sovereign and chocolaty, give it up to the diseased Turks & Jahlee Qatai..
    UN = BLAZING HELL FLAMES , UN IS NO GOOD AT ALL

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