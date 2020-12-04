البعثة الأممية تدعو أعضاء الحوار للاجتماع غدا لإعلان نتائج التصويت

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، بأن البعثة الأممية لدى ليبيا دعت المشاركين في ملتقى الحوار السياسي إلى اجتماع يوم غد السبت عند الساعة الثانية ظهرا عبر الدائرة المغلقة.

وأضافت المصادر أنه سيتم خلال الاجتماع الإعلان عن نتائج التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية، وتحديد ترتيبات التصويت والمواعيد المقبلة.

هذا وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، قد أكدت في وقت سابق، أن أفضل سبيل للمضي قدما في حل الأزمة الليبية هو من خلال الحوار السياسي.

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