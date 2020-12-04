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الطبلقي: عدد النواب في غدامس يكفي لتعديل اللائحة وإعادة انتخاب “الرئاسة”

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصفت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لعقد جلسة في مدينة بنغازي، بأنها في غير وقتها.

لن تؤثر في جدول أعمال الجلسة المقررة في مدينة غدامس.

وقالت الطبلقي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، رصدتها “الساعة 24”: ”إن دعوة المستشار عقيلة صالح في غير وقتها، ولن تؤثر في جدول أعمال الجلسة المقررة في مدينة غدامس“.

وأضافت النائبة عن بنغازي: ”سبق وأن اجتمعنا نحن نواب البرلمان بطبرق في مدينة بنغازي وطلبنا منه (عقيلة) الحضور عدة مرات للاستمرار في عمل المجلس، ورفض الحضور ولم يكلف النائب الثاني إلا مرة واحدة لرفض استقالة حكومة الثني”.

وتابعت الطبلقي: ”هذه الدعوة حسب وجهة نظري لن تؤثر في عملنا في غدامس لأننا عازمون على حل الأزمة وإنهاء الانقسام المؤسساتي والذي يبدأ بمجلس النواب ولدينا النصاب القانوني لإنجاز الكثير من الأعمال وأهمها تعديل اللائحة الداخلية وإعادة انتخاب الرئاسة واللجان الفنية لعمل المجلس”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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